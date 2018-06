Mittelbayerische Zeitung: Schluss mit dem Erfolgszwang / Kommentar der Mittelbayerischen Zeitung, Regensburg

Die Causa „Bremer Bamf“ verweist auf ein

grundlegendes Problem der überforderten Behörde, auf die die Politik

ihre Verantwortung abwälzt. Diese Praxis muss der Aufklärer Seehofer

beenden.

Die Causa „Bremer Bamf“ birgt besorgniserregendes Potenzial: Wenn

von dieser Affäre bei vielen Menschen der Eindruck haften bleibt,

Asylbescheide kommen nicht auf rechtsstaatlichem Weg zustande, wäre

das fatal. Es würde Deutschland in der Frage der Flüchtlingspolitik

weiter spalten. Auf dem Spiel steht, dass sich das politische

Spektrum weiter nach rechts verschiebt und das ohnehin beschränkte

Asylrecht weiter verwässert wird. Nun ist es gut, dass Horst Seehofer

ankündigt, die schwerwiegenden Vorwürfe gegen das Bundesamt für

Migration rückhaltlos aufzuklären. Doch wenn er es ernst meint, muss

er die Bundesbehörde vom Erfolgszwang befreien, den die Politik ihr

aufzwingt. An der „Causa Bremen“ ist momentan vieles unklar. Wer

tönt, dort sei Asylsuchenden „zu Unrecht“ Schutz gewährt worden,

sollte sich zurückhalten, solange die Staatsanwaltschaft prüft, ob an

den Vorwürfen etwas dran ist. Es geht um rund 1200 Asylanträge, die

zwischen 2013 und 2016 angeblich ohne rechtliche Grundlage bewilligt

wurden. Bei den Betroffenen handelt es sich um Jesiden, vor allem aus

dem Irak, denen dort ein Genozid drohte. Der damalige Innenminister

de Maizière hatte das Bamf 2014 angewiesen, Verfahren für diese

Gruppe zu verkürzen. Auslöser der Affäre war die gescheiterte

Abschiebung einer jesidischen Familie 2016 nach Bulgarien gemäß

Dublin-Verordnung. Das Bremer Bamf hob die Entscheidung mit dem

Argument auf, den Betroffenen drohe dort menschenrechtswidrige

Behandlung. In einem vergleichbaren Fall folgte ein Gericht dieser

Sichtweise der Bremer Behördenchefin. Das Bamf hat ein grundlegendes

Problem, nicht nur wegen der 1200 positiven Bescheide in Bremen,

sondern auch, weil es fälschlich Zehntausende negative Asylbescheide

ausgestellt hat. In knapp 50 Prozent der Fälle kassieren Gerichte die

Ablehnungen des Bamf. Das geschieht auch häufig in Bayern und

Sachsen, wo die Anerkennungsquoten für Geflüchtete im Ländervergleich

niedrig sind. Dies zeigt die Überforderung des von der Politik allein

gelassenen Bamf. In der Behörde zählt Quantität, nicht Qualität. Es

ist dem hektischen Agieren geschuldet, mit dem die Regierungen seit

2015 auf die steigende Zahl der Asylanträge reagierten: Unzulänglich

geschultes Personal und massiver Druck, die Verfahren zu

beschleunigen. Mitglieder des Bamf-Personalrates konstatierten, die

Behördenleitung nehme beim Abarbeiten der Asylanträge „bewusst“

Einschränkungen der Rechtsstaatlichkeit in Kauf. Dass die allgemeine

Empörung über die Vorgänge beim Bamf erst jetzt kommt, da es um

positive Asylbescheide geht, ist besorgniserregend. Dies sollte auch

Seehofer zu denken geben. Die CSU hat ihren Anteil daran, dass sich

die Stimmung gegen die Geflüchteten gedreht hat. Doch sie hilft damit

nur der AfD. Für Seehofer sind die Zeiten vorbei, als er von Bayern

aus törichte Phrasen von der angeblichen „Herrschaft des Unrechts“

dreschen konnte. Als Minister muss ihn nun der Erfolg der

Bundesregierung interessieren. Dieser hängt maßgeblich davon ab, ob

die Groko es schafft, die Bevölkerung in der Frage der Einwanderung

besser mitzunehmen als in der Vergangenheit. Dazu gehört, nicht

länger die Verantwortung der Politik auf das Bamf abzuwälzen und das

Vertrauen in dessen Entscheidungen wiederherzustellen. Die Verfahren

müssen transparent und nach rechtsstaatlichen Grundsätzen bearbeitet

werden. Und Seehofer sollte sich ehrlich machen: Der aktuelle Fall

gewinnt Brisanz auch dadurch, dass Europa in der Asylpolitik zutiefst

gespalten ist. Schutzbedürftige können in der Praxis oftmals nicht in

alle anderen Staaten der EU abgeschoben werden, weil die

Menschenrechtssituation in Ländern wie Bulgarien oder Ungarn mit dem

deutschen Grundgesetz nicht kompatibel ist. Statt Druck auf Behörden

und Gerichte aufzubauen, sollte Seehofer lieber ein Wort mit seinem

alten Bekannten Viktor Orbán reden.

