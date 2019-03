Mitteldeutsche Zeitung: Automobilbau/Ansiedlung Kommt Porsche nach Halle?

Halle. Porsche Investiert massiv in die

Elektromobilität, und davon könnte auch Halle profitieren. Der

Auto-Konzern will mit dem Anlagenbauer Schuler ein Presswerk

errichten. „Wir suchen dazu einen Standort im Raum Leipzig“, sagte

Porsche-Produktionsvorstand Albrecht Reimold der in Halle

erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Eine

Entscheidung solle noch im April fallen. Wie die MZ aus

Aufsichtsratskreisen erfuhr, ist auch Halle in der Auswahl. Im

Industriegebiet Star Park könnte der Zulieferer angesiedelt werden,

der Karosserieteile für den neuen Elektro-Macan herstellen soll. Nach

MZ-Informationen könnten in der Endstufe bis zu 600 Jobs entstehen.

Das Presswerk wird eine Gemeinschaftsfirma von Porsche und Schuler.

Sowohl der Freistaat als auch die Arbeitnehmervertreter von Porsche

dringen auf einen Standort in Sachsen.

