Mitteldeutsche Zeitung: Mitteldeutsche Zeitung (Halle) zur Debatteüber Koalitionen von CDU und Linken

Anders als im Westen ist die AfD im Osten die

schärfste Konkurrentin der CDU. Um sie auf Abstand zu halten, ist

Haseloff in Sachsen-Anhalt gleich mit zwei eher linken Parteien eine

Koalition eingegangen. Das war programmatisch sehr flexibel. Öffnet

sich die CDU jetzt auch noch den Linken – und andersherum – kippt

diese Flexibilität in Beliebigkeit, nach dem Motto: Egal mit wem,

Hauptsache an der Macht! Und die AfD hätte Recht, die den anderen

Parteien ja vorwirft, austauschbar zu sein.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell