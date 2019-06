Mitteldeutsche Zeitung: zu Antiterror-Einsatz in Sachsen-Anhalt

Was hat ein mutmaßlich an den Anschlägen von Paris

Beteiligter in Sachsen-Anhalt verloren? War er nur zufällig im

beschaulichen Bad Dürrenberg? Oder steckt ein Plan dahinter? Und

falls ja, welcher? Ist der Mann ein Gefährder, ein Schläfer? Was hat

er zu tun mit dubiosen Waffenfunden in Sachsen? Und hängt das eine

mit dem anderen vielleicht zusammen? Diese Fragen muss man sich

stellen nach der Festnahme des Terrorverdächtigen im Saalekreis. Und

die Sicherheitsbehörden werden Antworten darauf finden müssen. Bisher

ist nur eines klar: Die oft gescholtene Zusammenarbeit der Ermittler

– in diesem Fall hat sie gut funktioniert.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell