Mitteldeutsche Zeitung: zu Bremen

Zwar wäre es gesamtdeutsch die vierte

Regierungsbeteiligung der Linken – und die erste im Westen. Die Linke

wird immer mehr als normale Partei wahrgenommen. Andererseits könnte

es mit den Regierungsbeteiligungen in Brandenburg und Thüringen auch

bald wieder vorüber sein. Und im Bund deutet nichts auf ein

Linksbündnis hin. Zudem dürfte es nach der nächsten Bundestagswahl

kaum für eine Mehrheit im Bundestag reichen. Und: Die Grünen richten

sich längst an der Union aus – nicht zuletzt aufgrund der

SPD-Schwäche. Drittens hat diese SPD-Schwäche zuletzt weiter

zugenommen, so dass sich die Sozialdemokraten aus der Großen

Koalition eher in die Opposition werden retten wollen als in eine

neue Koalition. In dieser müssten sie dann vermutlich noch eine

Grüne oder einen Grünen zum Kanzler wählen.

