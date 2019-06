Mitteldeutsche Zeitung: zur Zeitumstellung

Im Grunde ist direkte Demokratie, sind also

Volksabstimmungen und Volksbefragungen, eine hochgradig sympathische

Idee. Leider wirken viele ihrer Einsätze derzeit eher abschreckend.

Jüngstes Beispiel: Der Umgang der EU mit der geplanten Abschaffung

der Zeitumstellung. Allein, dass eine weithin unbekannte

Online-Umfrage, die vorher nicht als verbindlich galt und bei der in

den meisten Mitgliedsstaaten unter einem Prozent der Bevölkerung

abstimmte, nun die Basis einer so weitreichenden Veränderung für alle

Europäer ist, ist ein Skandal. Ebenso absurd ist, wie naiv die

EU-Kommission nach der Abstimmung das baldige Aus der Zeitumstellung

ausrief. Dabei war doch absehbar, dass es kommen musste, wie es nun

gekommen ist: Entweder droht ein Chaos an Zeitzonen in der EU – oder

es dauert ewig bis zu einer Lösung.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell