Mitteldeutsche Zeitung: zu CO2-Grenzen

Es geht um beides, das zusammengehört: Also auch um

Marktanteile und Verkaufserfolge in einer Welt, die sich mehr und

mehr bewusst wird, dass Klimaschutz kein Luxus, sondern eine

Notwendigkeit ist. Doch dazu braucht man keine isolierten Lösungen in

einzelnen Bereichen, sondern übergreifende Entwürfe. Autos müssen CO2

frei werden. Ein generelles Limit von Tempo 120 auf Autobahnen, wie

es die Deutsche Umwelthilfe vorgeschlagen hat, klingt nach mehr als

es wirklich leisten könnte. Punktuelle Fahrverbote sind ökologisch

gesehen ein Witz. Zu einem klimapolitischen Ausweg werden alle diese

Einzelmaßnahmen nur, wenn man Mobilität neu denkt.

