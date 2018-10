Mitteldeutsche Zeitung: zu Kavanaugh

Von Anfang an trug die Personalie Züge eines

Kulturkampfs. Dass die lebenslange Berufung am Ende von

Nötigungs-Vorwürfen überschattet wurde, hat Kavanaugh zum Idol all

jener gemacht, denen die Metoo-Bewegung als freiheitsberaubender

Ausdruck der verhassten politischen Korrektheit gilt. Ob der Jurist

in jungen Jahren tatsächlich Mädchen und Frauen sexuell belästigt

hat, ist kaum noch aufzuklären. Offensichtlich aber ist, dass er

während der Anhörung über seine früheren Alkoholexzesse gelogen und

mit einer aggressiven Wutrede den letzten Anschein der

Überparteilichkeit zerstört hat. Anderswo würde das einen

Friedensrichter disqualifizieren. In Trumps radikal zweigeteiltem

Amerika bringt Ruchlosigkeit die entscheidenden Punkte

