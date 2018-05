Mitteldeutsche Zeitung: zu MH17

Der Kreml hat schon erklärt, dass Russland nicht an

der Untersuchung des Abschusses beteiligt gewesen sei und deswegen

auch nicht wisse, wie sehr es den Ergebnissen vertrauen könne. Das

ist zynisch – als habe irgendjemand verhindert, dass Russland seinen

Beitrag zur Aufklärung hätte leisten können. Das Gegenteil war der

Fall: Russland hat im UN-Sicherheitsrat die Einsetzung eines

Tribunals verhindert. So ist auch die Tragödie der MH 17 nur ein

weiterer Beleg, dass sich Russland nur dann an internationale Regeln

halten mag, wenn es Vorteile daraus zieht. Dass sich Donald Trumps

USA ähnlich verhalten, entschuldigt nichts.

