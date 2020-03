Mitteldeutsche Zeitung zu Quarantäne

Daher bleibt tatsächlich nichts anderes, als der Appell an unser aller Einsicht. Nur wenn wir uns alle freiwillig an die Auflagen halten, die unser Leben gerade massiv einschränken, kann es gelingen, die Ausbreitung des Virus wenigstens zu verlangsamen und damit unser Gesundheitssystem vor einer drohenden Überlastung zu bewahren. Wer sich jetzt noch sorglos mit Freunden in der Gaststätte trifft, wer jetzt noch entgegen behördlicher Anordnung die Wohnung verlässt, der hat den Ernst der Lage wirklich nicht begriffen.

