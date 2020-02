Mitteldeutsche Zeitung zu Retouren

So wünschenswert es ist, dass Onlinehändler Retouren sinnvoll

verwerten: Wer legt fest, was mit teils großem Preisabschlag noch verkäuflich

wäre? Wie muss der Händler für diese Produkte haften, die jedenfalls keine

Neuware mehr sind? Am Ende beißen sich mehrere ehrenwerte Anliegen. Denn bevor

sich der Gesetzgeber daran machte, die Umwelt zu schützen, schützte er die

Konsumenten: Kosten- und formlos können sie Onlinekäufe rückgängig machen. Und

die Produkthaftung der Hersteller und Händler wurde ausgedehnt. Beides ist ein

nachvollziehbarer Fortschritt für den Verbraucherschutz, machte die Retouren als

Massenphänomen aber erst möglich.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4518914

OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell