Zerstritten Christian Altmeierüber die Vorwahlen in den USA

Die US-Demokraten müssen sich aller Voraussicht nach auf

einen langen und heftig geführten Vorwahlkampf einstellen. Die ersten

Abstimmungen in Iowa und New Hampshire haben das Bewerberfeld kräftig

durcheinandergewirbelt und überraschend den Kandidaten Bernie Sanders, Pete

Buttigieg und Amy Klobuchar Rückenwind verschafft. Zugleich liegt im weniger

“weißen” und ländlichen South Carolina in den Umfragen weiterhin

Ex-Vizepräsident Joe Biden in Führung. Und der “große Unbekannte”, Michael

Bloomberg, wird schließlich erst am “Super Dienstag” Anfang März in das Rennen

einsteigen. Doch je länger sich die Demokraten in parteiinternen Kämpfen

aufreiben, desto länger dauert es, bis sie sich hinter einem Gegenkandidaten zu

US-Präsident Donald Trump vereinen können – sofern ihnen das dann überhaupt noch

gelingt. Denn die Partei droht den Fehler von 2016 zu wiederholen, als sich

viele Anhänger des “Sozialisten” Sanders nach einer erbitterten Vorwahlschlacht

gar nicht mehr für die moderate Hillary Clinton erwärmen konnten. Daher gilt es

für die Demokraten, bei aller Rivalität das eigentliche Ziel nicht aus den Augen

zu verlieren: Trump aus dem Weißen Haus zu vertreiben.

