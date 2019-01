Mitteldeutsche Zeitung: zu Scheuer

Minister Scheuer geht in der Rolle des

Autolobbyisten auf: In den USA müssen die Konzerne für den

Diesel-Betrug bluten? In Deutschland hilft Scheuer dabei, sie mit

Software-Updates davonkommen zu lassen. Verkehrsexperten und Polizei

sind für Tempolimits, weil die Staus, Klimawandel und Verkehrstote

mindern? Für Scheuer „gegen jeden Menschenverstand“. Es mag ja sein,

dass Andreas Scheuer sich vor allem dafür zuständig hält, die

deutsche Autoindustrie zu fördern. Doch das Verkehrsministerium hat

andere, größere Aufgaben.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell