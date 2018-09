Mitteldeutsche Zeitung: zu Wohn-Gipfel

Horst Seehofer (CSU) treibt mit seinen Alleingängen

in Sachen Migration und Sicherheit lieber die Koalitionspartner in

den Wahnsinn, als sich um das Thema zu kümmern, das die Bürger

wirklich bewegt. Die Trennung vom hoch angesehenen Bau-Staatssekretär

Gunther Adler im Zug der Causa Maaßen vor wenigen Tagen hat gezeigt,

welchen Stellenwert Seehofer dem Thema zumisst. Wohnungspolitische

Impulse kommen vor allem aus dem Justiz- und Finanzministerium. Der

Wohnungsmangel in Deutschland wird sich nicht von heute auf morgen

beseitigen lassen. Es braucht eine nationale Kraftanstrengung über

Jahre hinweg. Und es braucht eigentlich auch einen Minister, der sich

um nichts anderes kümmert.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell