Mitteldeutsche Zeitung: zum Fall Sami A.

Dass Sami A. in der Heimat Folter droht, gilt unter

Experten nicht als ausgemacht. Überdies ist er seit über 15 Jahren

in der islamistischen Szene aktiv. Der Gefahr, dass Sami A. in

Tunesien gefoltert werden könnte, steht die Gefahr eines Anschlags

in Deutschland gegenüber. Zugleich schöpft der Mann alle Mittel jenes

Rechtsstaates aus, den er ideologisch bekämpft. Daraus ergibt sich

die dritte Gefahr: die der Selbstaufgabe eben dieses Rechtsstaates.

Sollte Sami A. tatsächlich zurück geholt werden müssen, wären das

Land NRW, der Bund und die Justiz beschädigt. Und das Risiko, das von

dem Dschihadisten ausginge, wäre immer noch nicht gebannt.

Verheerender geht es kaum.

