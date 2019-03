Mitteldeutsche Zeitung: zum Kanzlerinnenwechsel

Die SPD hat deutlich gemacht, dass sie einen

fliegenden Wechsel innerhalb der Wahlperiode von Merkel auf

Kramp-Karrenbauer nicht unterstützen würde. Die Sozialdemokraten

haben sich nie wohlgefühlt in dieser Koalition, ein Wechsel an der

Spitze dürfte für sie ein Anlass sein, zu gehen. Die Folgen wären:

Neuwahl, Bundestagswahlkampf, Monate ohne Regierung. Oder, sofern

Grüne und FDP sich bereitfänden, in die Regierung einzutreten,

zumindest ein paar Wochen Koalitionsverhandlungen. Es ist nicht

unwahrscheinlich, dass Kramp-Karrenbauer und Merkel gerade schon an

Übergangsszenarien basteln. Für Kramp-Karrenbauer wäre es ein

Vorteil, wenn sie als Kanzlerkandidatin bei der nächsten

Bundestagswahl einen Amtsbonus hat. Aber möglicherweise reicht es

dafür auch schon, die gefühlte Regierungschefin zu sein.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell