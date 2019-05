Mitteldeutsche Zeitung: zum Kopftuchverbot

Dennoch ist ein solches Verbot nicht die geeignete

Lösung. Das fängt damit an, dass ein Verbot in Deutschland

verfassungsrechtlich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zulässig

wäre, wie auch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des

Bundestags nahelegt. Grundsätzlich steht auch Kindern der Schutz der

Religionsfreiheit nach Artikel 4 zu, zudem könnte das Erziehungsrecht

der Eltern verletzt werden. Mit einem Verbot würde sich der Staat auf

wackeliges juristisches Terrain begeben. Gleichzeitig stellt sich die

Frage, ob es der beste Weg ist, mit einem Verbot Mädchen in einen

Loyalitätskonflikt mit ihren Eltern zu stürzen, die auf das Tragen

des Kopftuchs bestehen.

