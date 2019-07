Mitteldeutsche Zeitung: zum Wechsel bei BMW

Während der Wechsel in Stuttgart von Dieter Zetsche

auf Ola Källenius ein turnusmäßiger war, ist der von Rupert Stadler

auf Bram Schot bei Audi in Ingolstadt ein von Dieselkrise und

Staatsanwaltschaft erzwungener. Harald Krüger bei BMW wiederum

könnte man einen an sich selbst gescheiterten Manager nennen. Unter

ihm hat BMW Führungsstärke verloren. Dabei ist es eher zu verkraften,

dass BMW hinter Mercedes als global führende Premiummarke

zurückgefallen ist. In Sachen Elektromobilität wiegt der Verlust

einer nationalen Führungsrolle schwerer. BMW braucht dringend einen

Weckruf.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell