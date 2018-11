Mitteldeutsche Zeitung: zur Asyl

Was man hat erahnen können, tritt mit größerer Wucht

als erwartet ein – das politische Erbe Angela Merkels wird abgeräumt,

noch während sie im Amt ist. Erst heute sieht man deshalb auch so

richtig, welche Leistung Merkels es war, die Christlich-Demokratische

Union überhaupt auf ihren Pfad der Mitte gebracht und dort gehalten

zu haben. Über die Stabilität der Großen Koalition sagt die neueste

Volte des CDU-internen Wahlkampfes nichts Gutes. Zwar hat Friedrich

Merz in der erwähnten ARD-Sendung alles getan, um den Eindruck zu

vermeiden, er sei ein Merkel-Kritiker. Der Übergang von ihr zu ihm

soll, wenn es denn dazu kommt, nicht – wie man heute sagt – allzu

disruptiv wirken, sondern geordnet und harmonisch. Ohnehin wäre der

Weg zu einer neuen Regierung ohne Merkel steinig und kompliziert.

