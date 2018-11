Mitteldeutsche Zeitung: zur Cebit

Die Probleme der Messe begannen mit einer Welt, in

der die Geräte nur noch Träger einer Plattform sind, die man nicht

anfassen, nicht reparieren und nicht pro Stück verkaufen kann.

Plötzlich steckte digitale Technik in allem und jedem. Die

Cebit-Seele aber blieb die einer Industriemesse. Hier versuchte die

deutsche Wirtschaft, ihre traditionelle Identität zu digitalisieren.

Doch der große Sprung in eine neue Zeit gelang nicht.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell