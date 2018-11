RNZ: „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Heidelberg) zur Islamkonferenz

Seehofers Vorgänger hatten sich noch darauf

beschränkt, mit den Vertretern der konservativen Islamverbände zu

sprechen – was die bequemste Lösung war. Diesmal sind dagegen auch

aufgeklärte, liberale Verbände und kritische Wissenschaftler dabei,

das Meinungsspektrum ist erfreulicherweise breiter geworden. Ein

Grundproblem aber bleibt: Die Finanzierung und teils Kontrolle der

großen Verbände durch das Ausland. Dass die türkische

Religionsbehörde bestimmt, was in deutschen Moscheen gepredigt wird,

ist ein Unding und das Ergebnis jahrzehntelanger Versäumnisse. Um sie

auszuräumen, bräuchte es gleich mehrere Änderungen. Erstens müsste

die Auslandsfinanzierung verboten und durch ein anderes Modell

ersetzt werden, etwa Mitgliedsbeiträge. Und zweitens bräuchte es

endlich eine verstärkte Ausbildung von Imamen hierzulande.

Pressekontakt:

Rhein-Neckar-Zeitung

Dr. Klaus Welzel

Telefon: +49 (06221) 519-5011

Original-Content von: Rhein-Neckar-Zeitung, übermittelt durch news aktuell