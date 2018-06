Mitteldeutsche Zeitung: zur deutschen Nationalmannschaft:

So schade es für Nils Petersen ist: Dass ihn

Joachim Löw nicht mit zur WM nach Russland nimmt, kommt keineswegs

überraschend. Man kann es bedauern, dass der beste deutsche

Torschütze der abgelaufenen Bundesligasaison fehlt. Man kann Mitleid

mit dem sympathischen Kerl aus Wernigerode haben. Doch es bleibt

die Erkenntnis: Der Bundestrainer ist nur seiner Linie treu

geblieben. Löws Erfolgstaktik funktioniert über Ballbesitz – und über

bedingungslose Loyalität. Klassische Stürmer wie Petersen sieht er

nur als Helfer in der Not, wenn es zu Systemausfällen kommt.

