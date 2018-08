Motivation und Freiwilligkeit wichtige Grundsteine für ein Engagement / IB ist gegen ein Pflichtjahr für junge Menschen / Angebot zum freiwilligen Einsatz in Deutschland schon heute sehr groß

Für alle Menschen, die für eine

begrenzte Zeit neue Erfahrungen sammeln und sich sozial, kulturell

oder im Sport engagieren wollen, bietet der IB verschiedene nationale

und auch internationale Freiwilligendienst-Programme an und gehört zu

den führenden und erfahrensten Anbietern in Deutschland. Getreu dem

Leitsatz „Gewinn für mich. Gewinn für andere“ und dem Motto „Ich bin

freiwillig hier, und Du?“ betreut und begleitet der IB seit mehr 54

Jahren Menschen in den Freiwilligendiensten. Ende 2017 absolvierten

bundesweit rund 15.000 Menschen in 3.000 Einsatzstellen einen

Freiwilligendienst beim IB.

Die Motivation für einen Freiwilligendienst kann völlig

unterschiedlich ausfallen: Mal ist es der Wunsch zu persönlicher oder

beruflicher Weiterentwicklung und Orientierung oder der Plan, sich

ein Jahr einmal zu besinnen und etwas ganz anderes als bisher zu

machen. Die Freiwilligendienste sind beliebt und weisen, so auch das

Ergebnis der Evaluation im Auftrag des Bundesfamilienministeriums aus

dem Jahre 2015, eine sehr hohe Zufriedenheit und

Weiterempfehlungsquote der Teilnehmenden aus.

„Bereits heute haben doch schon alle Menschen, die sich

gesellschaftlich engagieren möchten – ohne Zwang und verpflichtendes

Dienstjahr – mit den bestehenden und bewährten Freiwilligendiensten

eine hervorragende Möglichkeit, sich gesellschaftlich zu engagieren“,

stellt die IB-Präsidentin, Petra Merkel, fest. Freiwilligendienste

sind offen für alle, unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Alter.

Die Zahlen zeigen, dass das breite Angebot genutzt wird. Im Jahr

2018 leisten rund 100.000 überwiegend junge Menschen bundesweit einen

Freiwilligendienst im Freiwilligen Sozialen und im Freiwilligen

Ökologischen Jahr oder im Bundesfreiwilligendienst. „Diese Zahlen und

die Erfahrungen der IB-Freiwilligendienste zeigen, dass die

Bereitschaft zu gesellschaftlichem Engagement vorhanden ist. Die

Frage bleibt also, ob der Pflichtdienst der richtige Weg ist, um

dieses zu fördern“, so Merkel.

Für den IB sind die eigene Motivation und die Freiwilligkeit

grundlegendende Bausteine für ein nachhaltiges, positives Erlebnis

des Bildungs- und Orientierungsjahres. Mit unseren

Freiwilligendiensten fördern wir Selbstachtung, Selbstbewusstsein und

Selbstbestimmung, aber auch die gesellschaftliche Teilhabe und

Mitgestaltung. Freiwillige sind nicht Mittel zum Zweck – ihre

persönlichen Motive und Erfahrungen stehen hier im Mittelpunkt. Wer

als Freiwillige/-r eine gute Erfahrung mit seinem Dienst macht und

Erfolge durch sein persönliches Engagement erfährt, wird bestärkt in

der Haltung, dass Engagement etwas Gutes ist. Dies stärkt langfristig

den gesellschaftlichen Zusammenhalt!

Gemeinsam mit dem BAK FSJ (www.pro-fsj.de) arbeitet der IB an

einer Stärkung der Anerkennungskultur für die Freiwilligendienste,

denn wer sich aus eigenem Antrieb für andere Menschen einsetzt,

verdient besondere Wertschätzung!

Weitere Informationen zu den Freiwilligendiensten des IB finden

Sie unter www.ib-freiwilligendienste.de

