neues deutschland: Soziologe Scherr sieht Möglichkeiten für Zufluchtsstädte in Deutschland

Für den Soziologen Albert Scherr sind auch in

Deutschland sogenannte Zufluchtsstädte möglich. Das sagte der

Freiburger Wissenschaftler der in Berlin erscheinenden Tageszeitung

»neues deutschland« (Donnerstagausgabe). Laut Scherr können Städte

„Spielräume nutzen, sich symbolisch äußern und politischen Druck

ausüben“.

Zwar könnten sich Städte und Gemeinden nicht gegen Bundesgesetze

auflehnen. Aber sie können „alles tun, was nicht verboten ist“.

Scherr sagte: „Wenn eine Stadt sich entscheiden würde, eine

Rechtsberatung für Illegalisierte zu finanzieren, kann ihr das

niemand verbieten. Wenn eine Stadt beschließen würde, eine

medizinische Hilfsstruktur für Illegalisierte und Geduldete

finanziell zu unterstützen, kann das auch niemand verhindern.“

Scherr bezieht sich auf die US-amerikanischen „Sanctuary Cities“,

die sich für alle ihre Einwohner zuständig erklären, unabhängig von

deren aufenthaltsrechtlichem Status. In den USA erklären zahlreiche

Kommunen und Städte auch für das Wohlergehen von Menschen zuständig

sind, die illegalisiert sind, also keinen legalen Aufenthaltstitel

haben.

Zwar seien Zufluchtsstädte nicht in gleicher Weise möglich, wie in

den USA und Kanada. Doch auch in Deutschland gebe es laut Scherr

„durchaus Regelungsmöglichkeiten“. Als Beispiel führt Scherr den

Hausmeister einer Flüchtlingsunterkunft an. Dieser könne die

Anweisung bekommen, offensiv mit den Abschiebebehörden zu

kooperieren. „Er kann jedoch auch die Weisung bekommen, nicht weiter

zu kooperieren als unbedingt notwendig.“

