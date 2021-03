MZ zu Corona

MZ zu Corona

Das Jahr 2021 ist neuneinhalb Wochen alt. Am böllerfreien Silvester hofften die Leute, dass nach dem Winter „alles vorbei“ sein könnte. Politiker bestärkten sie in dieser Hoffnung, jetzt verwirren sie sie. Ab Montag darf in Schleswig-Holstein eingekauft werden, in Brandenburg öffnen Museen, und zugleich sagt Helge Braun im Kanzleramt, er sähe Reisen zu Ostern „sehr skeptisch“.

Hoffnung gibt nicht mehr die gestrauchelte Krisenkanzlerin und ihr gescheiterter Multi-Manager Jens Spahn, Hoffnung bekommt man nur noch für 21,99 Euro im Fünferpack.

