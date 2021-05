MZ zum Thema Privatschulden

Diese Nachricht lässt aufhorchen: Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt sind nicht mehr in der Lage, ihre Rechnungen zu bezahlen. Sie sind überschuldet und müssen eine Privatinsolvenz anmelden. Natürlich war damit irgendwie zu rechnen, schließlich geht die Corona-Pandemie nicht spurlos an denen vorüber, die auch ohne Krise schon arg gebeutelt waren. Nun haben wir es aber Schwarz auf Weiß.

Die ohne eigene Schuld in eine existenzielle Krise geratenen Selbstständigen und Firmen brauchen ein schnelles Hilfsprogramm, das wirklich alles möglich macht, was die derzeit sinkenden Pandemiezahlen hergeben. Also: Öffnen, öffnen, öffnen und zulassen, zulassen, zulassen was und wo es immer nur geht.

