Neue Westfälische (Bielefeld): Abschottung gegen Flüchtlinge Es geht um den Schutz von Menschen Florian Pfitzner, Düsseldorf

Der Sündenbock steht in diesen Tagen hoch im

Kurs. Nun legt Bundesinnenminister Horst Seehofer nach einem

grotesken wochenlangen Hickhack einen „Masterplan“ vor, der die

Schuldigen einer deutschen Verwaltungskrise in der schwächsten Gruppe

sieht: bei den Flüchtlingen. Die Stimmungslage in Deutschland hat

sich gedreht. Sie gleicht sich der osteuropäischen Sicht auf Flucht

und Migration an. Seehofer reagiert nun mit einer gestaffelten Abwehr

auf geflüchtete Menschen; mit Abschottung nach einem Asylstreit, der

einiges über das Menschenbild der Mächtigen in der Regierungspartei

CSU verrät. Seehofer dringt auf Verschärfungen bei der Verwaltung und

in Verfahrensfragen. Dabei vernachlässigt er vor allem: den Menschen.

So hat es das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen in

Deutschland gesagt. Was Heimatminister Seehofer demzufolge völlig

vergisst: ein „Bekenntnis zum Schutz von Menschen“, die in ihrer

Heimat größten Ängsten ausgesetzt sind. Vorrangig sollte es um die

Frage gehen, „wie man Flüchtlinge effektiv schützt“, so die Haltung

des UNHCR, und eben nicht, wie man sie möglichst schnell abwickelt –

und die Verantwortung abwälzt. Was aber soll man schon erwarten von

diesem Minister, der einer Partei angehört, die sich christlich gibt,

aber mit Begriffen wie „Asyltourismus“ und „Asylgehalt“ um sich

schmeißt? Beides hat sogar Eingang in den Sprachgebrauch der CDU

gefunden. Dagegen hält die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen

ihren Wertekompass noch fest in den Händen. Ministerpräsident Armin

Laschet rügt DFB-Präsident Reinhard Grindel, wenn dieser

Ressentiments gegenüber Migrantenkindern wie Mesut Özil schürt.

Vizeregierungschef Joachim Stamp hat schon vor der Weltmeisterschaft

ein großartiges Signal gesetzt, als die Kritik an dem Nationalspieler

Ilkay Gündogan in rassistische Anfeindungen umschlug. Der

Flüchtlings- und Integrationsminister Stamp steckt gerade in einer

schwierigen Abwägung. Er muss das Trennungsgebot zwischen

Abschiebungs- und Strafhaft einhalten. Ob das gelingt, scheint

angesichts der gesetzlichen Verschärfungen fraglich. In Büren läuft

einiges gewaltig schief, die Klientel ist inzwischen teils

hochproblematisch. Stamp ist nun gefordert, jene in der Anstalt zu

schützen, die nichts verbrochen haben.

