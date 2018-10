Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar Kita-Finanzierung in NRW Ohne wirkliche Linie Lothar Schmalen, Düsseldorf

Kita-Finanzierung in NRW

Ohne wirkliche Linie Lothar Schmalen, Düsseldorf Seit mehr als

vier Jahren wird in Düsseldorf über die Reform des

Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) und die Finanzierung der Kitas

debattiert und gestritten. Drei Minister(innen) – Ute Schäfer,

Christine Kampmann (beide SPD) und Joachim Stamp (FDP) – haben sich

bereits an dieser Reform versucht. Bislang vergeblich. Dabei ist die

unzureichende pekuniäre Ausstattung der Kindergärten eines der

drängendsten gesellschaftlichen Probleme. Dennoch wird die Neuordnung

der Finanz-Grundlagen für die frühkindliche Erziehung immer wieder

verschoben. Und jetzt kommt noch der Streit um die Landesförderung

bei der Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen dazu. Der Topf,

den die alte Landesregierung eingerichtet hatte und der eigentlich

bis 2020 reichen sollte, ist vorzeitig leer und müsste mit frischem

Geld aufgefüllt werden. In Zeiten von immer neuen Rekorden bei den

Steuereinnahmen des Staates müsste dies eigentlich auch möglich sein.

Doch auch die neue Landesregierung und ihr Familienminister Stamp

lassen es an Konsequenz fehlen. Die Förderung von neuen Kita-Plätzen

und die finanzielle Ausstattung der bereits bestehenden – das gehört

zusammen. Es wäre gut, wenn Stamp bei seiner Kita-Politik endlich

eine konsequente Linie fahren würde.

