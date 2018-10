Rheinische Post: Kommentar: Entlastung für Familien in der Pflege

Eine Feststellung vorweg: Die Entscheidung für

oder gegen Kinder ist eine private. Niemand soll für Kinderlosigkeit

stigmatisiert werden. Zumal sehr viele Menschen ungewollt kinderlos

bleiben. In einer Gesellschaft, in der es für Familien schwieriger

wird, den Grundbedarf zu schultern, bezahlbaren Wohnraum,

Klassenfahrten, Zahnspangen und ein Jahresurlaub, muss aber über

Lastenverteilung diskutiert werden. Es widerspricht nicht dem

verfassungsrechtlich gebotenen Gleichbehandlungsprinzip, wenn

Kinderlose höhere Beiträge zur Pflegeversicherung zahlen müssen als

Eltern. Im Gegenteil: Es war das Bundesverfassungsgericht, das dem

Gesetzgebern 2001 auferlegte, genau dies im Sinne einer gerechten

Belastung zwischen Eltern und Kinderlosen umzusetzen. Wenn künftig im

Zuge der Alterung der Gesellschaft die Sozialversicherungsbeiträge

insbesondere für Rente und Pflege immer weiter steigen, wird man

Familien stärker entlasten müssen. Denkbar sind zum Beispiel

Freibeträge in den Sozialversicherungen – gestaffelt nach Kinderzahl.

Solche Freibeträge würden Familien mit kleinen Einkommen und vielen

Kindern besonders entlasten. Das wäre auch die positivere Botschaft

gegenüber dem Signal, Kinderlose mit höheren Beiträgen zu belegen.

