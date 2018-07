Neue Westfälische (Bielefeld): Laster sollen Abbiege-Assistenten bekommen Lebensrettende Technik Dirk-Ulrich Brüggemann

Assistenzsysteme können Leben retten. Deshalb

ist es ein Schritt in die richtige Richtung, wenn Verkehrsminister

Scheuer darauf dringt, dass für Lastwagen elektronische Helfer

flächendeckend eingeführt werden. Wenn ihr Gebrauch auch nur das

Leben eines auf dem Bürgersteig radelnden Kindes retten kann, hat

sich der Einbau schon gelohnt. Und mit Sicherheit werden mehr Leben

gerettet. Das ist heute schon erkennbar. Die Entwicklung dieser

digitalen Fahrhelfer schreitet in Zukunft massiv voran. Sie werden

immer besser und immer zuverlässiger. Wer heute schon mit einem

Assistenzsystem unterwegs ist, stellt schnell fest, wie angenehm das

Fahren damit sein kann. Trotzdem bleibt der Autofahrer gefordert,

denn auch diese Systeme kommen manchmal an ihre Grenzen – etwa bei

Schneetreiben. Und: Die Systeme müssen auch eingeschaltet sein. Die

bisherige, verantwortungslose Praxis, dass Lkw-Fahrer beispielsweise

ihren Bremsassistenten einfach abschalten, um auf der Autobahn im

Windschatten zu fahren, muss unterbunden werden. Hier ist die

Industrie gefragt: Sie muss Sperren einbauen und die Technik mit

unüberhörbaren Pieptönen ausstatten für den Fall, dass das

Überwachungssystem nicht funktioniert. Und für die

Abbiege-Assistenten, die vielen Radfahrern das Leben retten könnten,

muss gelten: Abwarten gilt nicht. Alle Laster gehören nachgerüstet.

Das darf nicht an ein paar Hundert Euro scheitern.

