Neue Westfälische (Bielefeld): May verspricht ein kühnes Brexit-Paket Never-Ending-Story Dirk-Ulrich Brüggemann

Die britische Premierministerin kämpft wie eine

Löwin. Unermüdlich nimmt Theresa May im Unterhaus immer wieder

Anläufe, für ihren mit der Europäischen Union ausgehandelten

Brexit-Deal eine Mehrheit zu erhalten. Und immer scheitert sie.

Scheitern wird sie auch im Juni bei der nächsten Brexit-Abstimmung,

da hilft auch kein noch so kühnes Angebot. Theresa May ist unbeliebt

wie nie zuvor und die Konservative Partei ist zutiefst zerstritten.

Und jetzt soll die Regierungschefin noch den Fahrplan für ihren

Rücktritt vorlegen. Und die Regierungschefin wird zurücktreten. Fragt

sich nur, wann. Und hat sie dann eine Mehrheit des Unterhauses für

den Austritt aus der Europäischen Union bekommen? Wahrscheinlich

nicht. Wenn Frau May das Handtuch wirft, steht der Nachfolger schon

in den Startlöchern. Brexit-Hardliner Boris Johnson könnte zukünftig

in Downing Street No. 10 einziehen. Zumindest 39 Prozent der

Konservativen Parteigenossen würden für ihn stimmen, so die Umfragen.

Doch ist sehr unwahrscheinlich, dass mit einem Austausch der

Parteiführung das Brexit-Problem gelöst wird. Auch ein Boris Johnson

wird Großbritannien nicht aus der Europäischen Union führen können.

Der Brexit bleibt noch lange eine Never-Ending-Story.

