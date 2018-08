Neue Westfälische (Bielefeld): Streit um Kaufnebenkosten beim Immobilienerwerb Scheinheilige Diskussion Matthias Bungeroth

Die Meldungen über abstruse Entwicklungen auf

dem Immobilienmarkt häufen sich, insbesondere aus den Ballungsräumen

wie Hamburg, Berlin, Köln oder München. Dort wurde kürzlich eine

„neuwertige“ Zwei-Zimmer-Wohnung in Schwabing mit 58 Quadratmetern

Wohnfläche für knapp 490.000 Euro zum Kauf angeboten. Es ist also

kein Wunder, dass Experten der Immobilienbranche mittlerweile von

einer teilweisen Überhitzung des Marktes sprechen. Strittig ist, ob

wir es aktuell mit einer Immobilienblase zu tun haben, die in Kürze

platzen könnte. Insbesondere letzteres wird von den Beobachtern nicht

als wahrscheinlich angesehen, denn in großen Teilen der Bevölkerung

ist Geld vorhanden, das Zinsniveau für Baugeld wird sich den

Prognosen zufolge einstweilen nicht wesentlich erhöhen. Grund zur

Entwarnung ist das, gerade für Familien mit Kindern die am Kauf einer

Immobilie interessiert sind, jedoch keineswegs. Denn auch in Regionen

wie Ostwestfalen-Lippe muss der Normalverdiener mittlerweile mit sehr

spitzem Bleistift rechnen, wenn er über den Kauf eines Baugrundstücks

oder eines Hauses nachdenken will. Dass vor diesem Hintergrund in der

Politik eine Debatte darüber eingesetzt hat, wie man den

Immobilienkauf für jedermann wieder erschwinglicher machen kann, ist

absolut richtig. Insofern ist es auch nicht völlig abwegig, den

Ausgabeposten der Maklercourtage in den Blick zu nehmen, wie das

Bundesjustizministerin Katarina Barley und andere Politiker gerade

tun. Doch wenn man sich die Sätze der Grunderwerbsteuer ansieht,

wirkt eine auf diesen Aspekt verengte Debatte durchaus scheinheilig.

6,5 Prozent beträgt diese Steuer derzeit in Nordrhein-Westfalen. Eine

Menge Holz, um es salopp zu sagen. Mit diesen Einnahmen profitiert

die öffentliche Hand also auch von den Mondpreisen, die an immer mehr

Orten auf dem Immobilienmarkt aufgerufen werden. Es ist Zeit, dass

ein Teil davon an die private Hand in Form von Förderprogrammen oder

Freibeträgen zurückgegeben wird. Denn die Senkung der finanziellen

Belastung durch die Maklercourtage allein ist auf dem Weg hin zur

bezahlbaren Immobilie noch nicht der große Durchbruch. Hinzu kommt:

In den eingangs beschriebenen Ballungszentren räumen aufgrund der

sich immer schneller drehenden Preisspirale Investoren aus dem

Ausland den Immobilienmarkt ab. Nur ein größeres Angebot an Wohnungen

kann hier eine Entspannung bringen.

