Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Flüchtlingen und Kriminalität

Dass die große Koalition, an deren Neuauflage

in Berlin gezimmert wird, diese Kurskorrektur hinbekommt, ist zu

bezweifeln. Da ist zunächst Merkel, der FDP-Chef Christian Lindner

wohl zu Recht unterstellt, „nach zwölf Jahren im Amt nicht in

Widerspruch zum eigenen Handeln geraten“ zu wollen. Soll heißen: Sie

hält aus Sturheit an ihrer Politik fest, wobei Trotz noch nie ein

guter Ratgeber war. Die SPD wiederum hat Merkels Flüchtlingspolitik

bisher mitgetragen und debattiert, was ihren Absturz in der

Wählergunst angeht, sowieso an der Wirklichkeit vorbei. Sie fragt

sich meist nur, wie sie ihre Botschaften besser dem Volk vermitteln

könnte. Sie fragt sich aber so gut wie nie, ob es vielleicht einfach

nur die falschen Botschaften sind.

