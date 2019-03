neues deutschland: Berliner Frauenpreisträgerin Karin Bergdoll fordert vollständige Streichung des Paragrafen 219a

Karin Bergdoll, der am Donnerstagabend der vom

Senat ausgelobte Berliner Frauenpreis 2019 verliehen wird, fordert

die vollständige Streichung des Paragrafen 219a, der die Werbung für

Schwangerschaftsabbrüche untersagt. Das sagte sie der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung „neues deutschland“ (Donnerstagausgabe).

Frauen würden durch die Gesetzesregelung „weiterhin für unmündig

erklärt“, so Bergdoll. „Als wenn sie sich überreden lassen würden,

weil es so schön ist, einen Schwangerschaftsabbruch zu machen,

erklärte die Feministin. Frauen brauchten umfassende Informationen.

„Dazu gehört nicht nur, welche Ärztinnen und Ärzte den Abbruch

durchführen, sondern auch welche Methoden sie anwenden. Das gehört

einfach zur sexuellen Selbstbestimmung“, sagte Bergdoll im Gespräch

mit „nd“.

