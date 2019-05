neues deutschland: Der nächste Schritt – Krieg? Kommentar zum iranischen Teilausstieg aus dem Atomabkommen

Genug ist genug, sagen die iranischen Machthaber

und setzten – ein Jahr nachdem die USA einseitig das völkerrechtlich

verbindliche Atomabkommen gekündigt und Sanktionen verschärft haben –

Teile des Vertrages aus. Nichts anderes war zu erwarten, nachdem die

europäischen Signatarstaaten zwar verbal eine Unterstützung Irans

wider die wachsende US-Drohpolitik bekundet, doch tatsächlich nichts

unternommen haben.

Was nun? Teheran wird den Vertrag nicht vollständig kippen, denn

das wäre ein für die USA willkommener Anlass, um – gewiss mit

Unterstützung von Saudi-Arabien, Israel und Irak – die bereits in die

Region entsandten Kampfjets zu starten. Doch können die, wie von

Trump und seinen Scharfmachern Bolton und Pompeo beabsichtigt, eine

Implosion des Teheraner Regimes erreichen? Sicher ist, in so einem

Waffengang wäre Iran hoffnungslos unterlegen und würde bei einem

Angriff asymmetrisch antworten. Was zunächst die ohnehin fragile Lage

in Irak verschärft.

In der explosiven Nahostregion öffnet Washington wieder einmal

voller Unvernunft ein Pulverfass. Was unternehmen Großbritannien,

Frankreich und Deutschland, das gerade im UN-Sicherheitsrat auch Sitz

und Stimme hat, dagegen? Bislang nichts. Klar, die NATO kuscht wie

immer vor ihrem größten Bündnispartner. Und die EU? Es ist zu

befürchten, auch sie macht dem Irren im Weißen Haus wieder mal einen

Weg frei ins Verderben.

