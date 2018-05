neues deutschland: Facebook-Wut kreativ nutzen: Kommentar zum Auftritt Mark Zuckerbergs vor dem EU-Parlament

Blamage, Farce, Trauerspiel – die Bewertungen des

Auftritts von Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem Europaparlament

waren recht einhellig. So, als hätten die Kommentatoren nur die

Möglichkeit gehabt, einen Dislike-Button anzuklicken. Der Begriff

»Schmierenkomödie« wäre vielleicht noch treffender, aber sei–s drum.

Letztlich vermittelte Zuckerberg den Eindruck, die Parlamentarier

sollten sich geehrt fühlen, dass sich so ein wichtiger Konzernchef

aus dem fernen Amerika die Ehre gibt, die Wogen nach dem

Cambridge-Analytica-Skandal zu glätten. Das Parlament hatte ihm dafür

die Bühne zu bereiten, ohne ihn ins Kreuzverhör zu nehmen. Das Format

war so zuckerberg-like, dass man die Veranstaltung besser hätte

platzen lassen sollen. Aber letztlich hatte sie doch ein Gutes: Statt

ganz viele neue Freunde zu gewinnen, sorgte der Facebook-Chef für

neue Verärgerung. Er zeigte auf, wie es ein digitaler Medien- und

Datenverwertungskonzern mit dem altmodisch-analogen Prinzip der

repräsentativen Demokratie hält: Alles hat nach den Spielregeln

Zuckerbergs zu laufen, dessen Kernprodukt allein mehr als vier Mal so

viele Nutzer hat wie die Europäische Union Einwohner. Wem es noch

nicht klar ist, muss spätestens jetzt einsehen, dass die Gesetzgeber

gefragt sind, diesen Allmachtsfantasien durch strenge Regulierungen

im Bereich Datenschutz und Datensicherheit sowie Besteuerung Grenzen

zu setzen. Das wäre mal eine kreative Nutzung der allgemeinen Wut

über die Zuckerberg-Show.

