neues deutschland: Gespaltene Opposition – Kommentar zum Bestreben des Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn Regierungschef Boris Johnson per Misstauensvotum aus dem Amt zu drängen

Gespaltene Opposition – Kommentar zum Bestreben des Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn Regierungschef Boris Johnson per Misstauensvotum aus dem Amt zu drängen

Alles, was Jeremy Corbyn in seinem Brief an

Abgeordnete des britischen Unterhauses schreibt, klingt vernünftig.

Der Labour-Chef will den rechtskonservativen Premierminister Boris

Johnson per Misstrauensvotum stürzen, vorübergehend dessen Amt

übernehmen und die Briten erneut über ein neues Parlament sowie den

Austritt aus der EU beziehungsweise über die Modalitäten eines

solchen Schritts abstimmen lassen. Für das Vereinigte Königreich wäre

das der beste Weg. Denn Johnson droht bis heute mit einem

No-Deal-Brexit im Herbst, wenn ihm die EU nicht entgegenkommen

sollte. Nach einem möglichen Austritt ohne Abkommen muss man mit

fatalen Folgen für die britische Wirtschaft und Jobverlusten rechnen.

Obwohl Johnson im Parlament viele Widersacher hat, die ein solches

Szenario verhindern wollen, wird es Corbyn schwer haben, seine Pläne

umzusetzen. Die Liberaldemokraten winken bereits ab. Sie sind zwar

für ein zweites Referendum, haben aber kein Interesse daran, dass

Corbyn mit seinem Vorstoß punktet. In den vergangenen Monaten haben

die Liberaldemokraten auch von der Schwäche Labours profitiert und

befinden sich im Aufschwung. Für Corbyn geht es darum, aus dem

Umfragetief herauszukommen. Auch intern hat er seit langem Probleme.

Die britischen Sozialdemokraten sind nicht nur beim Thema EU-Austritt

gespalten. Die Chancen, dass Corbyn eine Mehrheit in der Bevölkerung

für sein linkes Programm findet, waren noch nie so schlecht wie

jetzt.

