neues deutschland: Hartz IV: Forscher plädieren für weitergehende Sozialreformen

In der Debatte über Hartz IV haben Forscher dafür

plädiert, Reformen nicht auf die Grundsicherung zu begrenzen.

Insbesondere langjährig Beschäftigte sollten bessergestellt werden,

betonte der Wirtschaftsweise Peter Bofinger. »Wichtig wäre, dass

Arbeitnehmer, die über Jahre gearbeitet haben, nicht in kürzester

Zeit auf Hartz IV fallen, wenn sie arbeitslos werden«, sagte das

Mitglied des Sachverständigenrats der Wochenendausgabe des „nd“.

»Möglich wäre etwa, die Arbeitslosenhilfe wieder einzuführen, die

sich am früheren Gehalt orientiert.«

Der Sozialforscher Gerhard Bosch von der Universität

Duisburg-Essen schlägt zudem vor, dass prekär Beschäftigte schneller

Anspruch auf Arbeitslosengeld I haben. Derzeit erhalte nur noch eine

Minderheit der Erwerbslosen Geld aus der Arbeitslosenversicherung,

kritisierte er gegenüber dem „nd“.

Der Sozialwissenschaftler Stefan Sell von der Hochschule Koblenz

hält eine umfassende Sozialstaatsreform für nötig, damit der Staat

den Pflegenotstand beheben, alten Menschen auskömmliche Renten

garantieren und Erwerbslosen länger Arbeitslosengeld gewähren könne.

Dies sei bezahlbar, wenn der Sozialstaat stärker über Steuern

finanziert werde. Unternehmen wie Digialkonzerne angemessen zu

besteuern, sei dabei nicht trivial, sagte der Professor für

Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik dem „nd“. Gerade deshalb

müsse die Politik die Finanzierungsfrage „aggressiv“ angehen.

Gleichzeitig warnte Sell, dass „die SPD in eine Falle läuft, wenn

sie ihre Pläne für eine Sozialstaatsreform auf Hartz IV einengt«.

Dann bestehe die Gefahr, dass wieder einmal die Mehrheitsgesellschaft

gegen angeblich faule Hartz-IV-Empfänger in Stellung gebracht werde.

»Damit wäre eine große Sozialstaatsreform erst recht nicht mehr

möglich.«

