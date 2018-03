neues deutschland: Kommentar zu den diplomatischen Folgen des Falls Skripal: Auge um Auge

Die Osterzeit als eine Zeit der Besinnung und

Einkehr – nicht in diesem Jahr, nicht in der internationalen Politik:

Just am Karfreitag bestellte Russland die Botschafter mehrerer

Staaten ein, die Ausweisungen von Diplomaten folgte. Dies ist eine

Reaktion auf die Ausweisung russischer Diplomaten. Der wiederum die

vermutete Beteiligung Russlands im Fall Skripal zugrunde liegt. Die

Abfolge sich stetig aufschaukelnder Reaktionen folgt dabei dem

alttestamentarischen Prinzip des Strafens, des »Auge-um-Auge,

Zahn-um-Zahn«.

Erstaunlicherweise wissen die Beteiligten um die Sackgasse, in die

sie sich damit begeben: Die jeweilige Reaktion des Gegenübers wird

stante pede als »unangemessen« bezeichnet, auch wenn sie eine genaue

Spiegelung des eigenen vorherigen Schrittes ist. Nur kommen sie

offenbar nicht aus dieser Logik heraus.

Man muss nicht unbedingt gläubig sein, um an den Ostertagen an

eine andere Möglichkeit, eine andere Logik zu denken – der

neutestamentarischen des »Auch-die-andere-Wange-Hinhaltens«.

Hoffnungsloser Idealismus, nur ein Fügen gegenüber der Gewalt? Es ist

dort auch etwas anderes herauszulesen – zwei zugewandte Wangen

ermöglichen erst den Blick in das Auge des Gegenübers. Und vielleicht

das Erkennen der eigenen Ängste im Blick des anderen.

Wenn nur noch Glauben über vermeintliche Absichten des anderen da

ist – dann dreht sich die Eskalationsspirale weiter. Wissen

übereinander erlangt man nur im Dialog. Aber der erfordert verbale

Abrüstung. Und Besinnung.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell