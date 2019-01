neues deutschland: Kommentar zur jüngsten Tarifeinigung bei der Deutschen Bahn

Dass mit der Einigung zwischen der Deutschen Bahn

(DB) und der Lokführergewerkschaft GDL die DB-Tarifrunde endgültig

abgeschlossen ist, kommt wenig überraschend. Schließlich haben sich

die Tarifpartner weitgehend auf Eckpunkte geeinigt, die der

DB-Vorstand bereits vor Weihnachten der DGB-Gewerkschaft EVG

zugestanden hatte. Mit 1000 Euro einmalig für alle, einem

zweistufigen Lohnplus von insgesamt 6,1 Prozent und 29 Monaten

Laufzeit hat die GDL im Windschatten der EVG sogar etwas mehr

erreicht, als sie im Dezember zu unterschreiben bereit war. Dazu

kommen Verbesserungen unter anderem bei Lohnzulagen, Betriebsrente

und berufsspezifischen Belangen. Während die EVG mit einem Warnstreik

den Verkehr komplett lähmte, gab sich die GDL mit Verweis auf die

tiefe Krise der Bahn auffällig zahm und streikunwillig.

Da nun über zwei Jahre bei der Bahn weder Tarifrunde noch

Betriebsratswahlen anstehen, sollten die Gewerkschaften die Zeit

nutzen, um im Schulterschluss gegen die riesigen Flurschäden

vorzugehen, die in 25 Jahren »Bahnreform« angerichtet wurden.

Privatisierung, Liberalisierung und Filetierung hemmen den

Bahnverkehr. Beschäftigte und Kunden müssen es Tag für Tag ausbaden.

Es ist höchste Zeit für eine neue Offensive mit dem Ziel einer

einheitlichen integrierten Bahn in öffentlicher Hand und mit

maßgeblichem Einfluss der Beschäftigten auf die Unternehmenspolitik.

Denn sie sind im Gegensatz zu den praxisfernen Managern und teuren

externen »Beratern« die Fachleute und wissen, wie die Bahn als

Rückgrat eines sozialen und ökologischen Verkehrswesens am besten

funktioniert.

