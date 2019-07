neues deutschland: kommentiert Annegret Kramp-Karrenbauers Forderungen für die Bundeswehr

Es drängt sich der Eindruck auf, dass die neue

Verteidigungsministerin rasch Abstand zu ihrer Vorgängerin aufbauen

will. Kaum im Amt und naturgemäß völlig unbeleckt von dessen innen-

wie außenpolitischen Herausforderungen, riskiert sie nachhaltige

Forderungen. Dabei wirft sie sich ohne Not dem US-Präsidenten Trump

an den Hals. Sie habe schon immer kritisiert, dass Deutschland zu

wenig für Verteidigung ausgibt, sagt Annegret Kramp-Karrenbauer und

will sich im Kabinett und im Koalitionsausschuss als Ministerin und

Parteichefin – also im Kampf um die Kanzlerschaft – dafür einsetzen,

dass man zügig auf das der NATO zugesagte Zwei-Prozent-Ziel

losmarschiert. Um in noch mehr Beschaffungschaos noch mehr Geld zu

verpulvern? Selbst wenn man AKKs Überzeugungen wider mehr

Vertrauensbildung in Europa folgen mag – Mehrausgaben in

zweistelliger Milliardenhöhe sind Unsinn. Höchst unterwürfig klingt

es, wenn die Ministerin die NATO als »Eckstein unserer

Sicherheitsarchitektur« bezeichnet und, anders als ihre Vorgängerin,

die EU wohl gerade noch als hilfreichen Mörtel betrachtet. Auch die

Bemerkung, man dürfe, was rechtsextremistische Tendenzen in der

Bundeswehr betrifft, keinen Generalverdacht hegen, trifft daneben.

Wer macht das?! Es geht um eine konsequente Debatte über das

Soldatsein in einer Demokratie. Vielleicht liest AKK das noch mal

nach – in Merkels Rede zum 20. Juli.

