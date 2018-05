neues deutschland: kommentiert die Aufkündigung des Iran-Atomabkommens

Die Entscheidung der USA, ein selbst maßgeblich

mitverhandeltes Abkommen zu brechen, hat die Welt, nicht allein die

nahöstliche, ein erhebliches Stück unsicherer gemacht, einen neuen

verheerenden Krieg in Sichtweite gerückt. Man sollte dabei nicht von

einem Alleingang Trumps sprechen, denn nennenswerter Widerstand gegen

den Aggressionskurs des Präsidenten zeichnet sich in den USA bislang

nicht ab. Die Repräsentanten aus der EU, Mitunterzeichner und

Verteidiger des Iran-Atom-Abkommens, sehen sich düpiert, geradezu

lächerlich gemacht durch den erbarmungslosen Unilateralismus

Washingtons. Dennoch muss sich erst zeigen, was das verkündete

Zusammenstehen von Macron, May und Merkel zur Verteidigung des

Abkommens und damit des Friedens wert ist. Die besonnenen Reaktionen

aus den Mitunterzeichnerstaaten China und Russland, vor allem aber

aus Teheran böten Anknüpfungspunkte für die

Friedensnobelpreisträgerin EU, dieser Auszeichnung jetzt auch gerecht

zu werden. Die Abwendung des nun drohenden Krieges, den Israel und

Saudi-Arabien offenbar nicht früh genug beginnen können, sollte jede

politisch-diplomatische Anstrengung verantwortungsvoller

Staatsführung wert sein. Auch weil es um noch viel mehr geht. Gibt

Europa klein bei, wenn dieser Vertrag nach den primitiven und

perfiden Lügen von Trump und Netanjahu zunichte gemacht wird – was

sind dann andere und künftige Abkommen, ob im Nahen oder Fernen

Osten, noch wert?

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell