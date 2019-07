neues deutschland: Nicht mal geschenkt / Stephan Fischerüber die deutsche Verkehrspolitik¶

In Deutschland ist die Praxis des »Grillens«, also

des fragend In-die-Enge-Treibens nicht ganz so verbreitet wie in den

USA. Und doch dürfte CSU-Verkehrsminister Scheuer nicht nur

angesichts der derzeitigen Temperaturen ins Schwitzen kommen. Denn

nein, es läuft derzeit nicht wirklich gut für ihn – obwohl angesichts

der Klimadebatte gerade das Verkehrsressort vorangehen könnte. Müsste

gar. Stattdessen ein paar derzeitige Momentaufnahmen: E-Roller werden

überstürzt genehmigt. Das abzusehende Chaos müssen die Kommunen

bewältigen, aber an den vielen Unfällen kommt auch Scheuers Ressort

nicht vorbei. An einen Beitrag zum Klimaschutz glaubt dieser

wahrscheinlich selbst nicht. Andy Scheuer lässt sich lieber in

Hamburg blicken. Dort wird die Elbe mal wieder vertieft. Für große

Containerschiffe. Dass die Planungen veraltet sind wie der

gedankliche Ansatz – »Tiefer, mehr, breiter« – stört nicht. Dass

Protestierende das Vorhaben »beSCHEUERt« finden – geschenkt. Schenken

will die CSU wiederum gerne, am liebsten den Bayern, am liebsten

lautstark. So zog sie in die Schlacht für die Pkw-Maut: mit Anlauf

gegen die EU-Wand. Und gegen österreichische Nachbarn, weil diese

Straßen für den Urlaubsverkehr sperren. Blöd nur, dass jene sehr kühl

kontern können, dass von deutscher Seite bis auf jahrzehntelange

Absichtserklärungen kaum etwas passierte, bei Straßen und noch

weniger auf der Schiene. Auf die Bahn kann hier kein Blick mehr

geworfen werden. Aber das passt ja auch zum Verkehrsministerium.

