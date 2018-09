neues deutschland: Vernachlässigte Großstädte – Kommentar zum Wohngipfel der Bundesregierung

So richtig ernst nimmt die Bundesregierung das

Problem der explodierenden Mieten in deutschen Städten offenbar

nicht. So kündigte sie zwar den Wohngipfel, der am am Freitag

stattfand, mit viel Pomp an. Doch was sie da präsentierte, war

Altbekanntes und lässt daran zweifeln, dass die Bundesregierung damit

des Problems Herr wird.

Vielleicht sind vor allem der Union die Großstädte auch ziemlich

egal. Denn wie Merkel richtig anmerkte, gilt es, an der »richtigen

Stelle« bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. So stehen auf dem Land noch

genug Wohnungen leer. Das Mietenproblem ist vor allem ein Problem der

Städte. Doch da wird vor allem links gewählt. Den Großteil ihrer

Wähler rekrutieren CDU und CSU maßgeblich auf dem Land. Warum also

Maßnahmen gegen die Wohnungsnot in den Städten beschließen, wenn es

die eigene Kernklientel nicht goutieren wird, weil es auf dem Land

genügend Wohnungen gibt?

So bringt selbst besserverdienenden Familien in der Stadt das

Baukindergeld nicht wirklich etwas. Bei Immobilienpreisen von 6000

Euro pro Quadratmeter können sie sich pro Kind umgerechnet nur zwei

Quadratmeter von der Förderung leisten – gerade mal genug, um ein

Bett aufzustellen. Auf dem Land kriegt man da vermutlich schon mehr.

So verstärkt die Bundesregierung nicht nur die Spaltung von Arm und

Reich. Sie lässt auch die Großstädte mit ihren Problemen links

liegen.

