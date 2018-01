NOZ: CDU-Politiker Middelberg: Abgeltungsteuer für Dividenden bleibt

Middelberg: Abgeltungsteuer für Dividenden

bleibt

CDU-Politiker zu Sondierungsergebnis

Osnabrück. Union und SPD wollen an der Besteuerung von Dividenden

mit 25 Prozent Abgeltungsteuer festhalten. Das stellte der

CDU-Bundestagsabgeordnete Mathias Middelberg nach dem Abschluss der

Sondierungsgespräche im Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“

(Samstag) klar. „Dividenden werden bereits auf Unternehmensebene

besteuert. Deshalb bleibt es bei der Abgeltung“, sagte der Chef der

CDU-Landesgruppe Niedersachsen. Auch Gewinne beim Verkauf von Aktien

sollen weiterhin der Abgeltungsteuer unterliegen, sagte

CDU-Haushaltspolitiker Ralph Brinkhaus der „NOZ“. Brinkhaus hatte in

der Arbeitsgruppe Finanzen und Steuern an den Sondierungsgesprächen

teilgenommen.

Die Unterhändler von SPD und Union hatten sich in ihrem

Ergebnispapier nicht dazu geäußert, ob Dividenden und

Veräußerungsgewinne künftig anders besteuert werden sollen. Union und

SPD hatten sich aber auf eine Abschaffung der Abgeltungsteuer für

Zinserträge geeinigt. Diese würden dann wieder nach dem individuellen

Steuersatz versteuert. Middelberg betonte: „Die Abgeltungsteuer wird

erst abgeschafft, wenn der automatische Informationsaustausch über

Konten auch tatsächlich funktioniert.“

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell