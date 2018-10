NOZ: Evangelische Kirche in Deutschland wünscht sich „ökologisches Wirtschaftswunder“

Evangelische Kirche in Deutschland wünscht sich

„ökologisches Wirtschaftswunder“

Ratsvorsitzender Bedford-Strohm: Deutschland kann Vorbild sein

Osnabrück. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) wirbt für

eine klimafreundlichere Wirtschaft. Im Gespräch mit der „Neuen

Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag) sagte der EKD-Ratsvorsitzende

Heinrich Bedford-Strohm: „Deutschland kann mit seinen ausgereiften

Umwelttechnologien und dem Umweltbewusstsein in der Bevölkerung

zeigen, dass ein gutes Leben möglich ist, ohne die Umwelt zu

zerstören.“ Ein „ökologisches Wirtschaftswunder“ sei möglich, wenn

sich die Politik auf das Ziel eines ökologischen Umbaus der

Wirtschaft konzentriere.

Der Landesbischof erklärte, dass die ersten Opfer des Klimawandels

diejenigen seien, die am wenigsten dazu beigetragen haben. „Auch aus

Gerechtigkeitsgründen ist deswegen ein beherztes Umsteuern

notwendig“, argumentierte Bedford-Strohm. In Deutschland liege der

Pro-Kopf-CO2-Ausstoß bei 9,1 Tonnen pro Jahr, in Tansania, das schon

mit besonderen Wetterextremitäten zu kämpfen hat, bei 0,2 Tonnen.

