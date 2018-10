NOZ: Lehrerverband fordert Kita-Pflicht und Begrenzung von Migrantenanteil in Schulklassen

Meidinger: Anders wird es nicht gehen – Reaktion

auf OECD-Studie zu Bildungschancen

Osnabrück. Angesichts der weiter deutlich geringeren

Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Familien

fordert der Deutsche Lehrerverband eine „nationale Kraftanstrengung“.

„Wir müssen ein großes Paket schnüren, sonst sind Rückschritte nicht

zu verhindern“, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger im

Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Dazu gehöre vor allem

eine stärkere Frühförderung: „Wir müssen über eine Kita-Pflicht für

Kinder aus sozial benachteiligten Familien sprechen. Für sie müssen

wir kostenfreie Angebote schaffen“, sagte Meidinger. „Anders geht es

nicht.“ Zu dem Paket gehörten auch „flächendeckende Sprachstandstests

und bezahlte Fördermaßnahmen, sonst wird das zu einem Schuss in den

Ofen“, so der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes weiter. Zu den

größten Problemen gehöre die Zuwanderung. „Ab einem Migrationsanteil

von 40 Prozent sinkt das Niveau für alle Schüler. In Berlin haben wir

Schulen mit 90 Prozent Migrantenkindern“, sagte Meidinger. „Deswegen

müssen wir die Migrationsanteile steuern“, forderte er. Dazu dürfe

der Staat nicht länger wegschauen, wenn bildungsorientierte Eltern

ihre Kinder trotz Sprengel-Pflicht an wohnortfernen Schulen

unterbrächten. „Die tolerierte Flucht der Eltern führt zur totalen

Segregation“, beklagte Meidinger und forderte Politik und Behören

auf, „genauer hinzuschauen“, wenn Eltern etwa mit Briefkastenadressen

oder den Wohnorten von Großeltern tricksen. „Statt dessen gilt es, an

Brennpunktschulen für eine bessere Ausstattung, kleinere Klassen und

hoch motivierte Lehrer zu sorgen, damit sie auch für Kinder aus

bildungsorientierten Familien attraktiv werden.“ Einer neuen

OECD-Studie zufolge haben Schüler aus bildungsfernen Schichten in

Deutschland nach wie vor deutlich geringere Bildungschancen als

Akademiker-Kinder. „Das ist ein dauerhaft nicht hinnehmbarer

Zustand“, sagte Meidinger und ergänzte: „Ich fürchte, dass es

angesichts von Zuwanderung, Lehrermangel und schlecht ausgestatteten

Schulen schon weitere Rückschritte gegeben hat, die in der Studie

noch nicht auftauchen.“

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell