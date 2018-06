NOZ: Mit dem Kompost können jedes Jahr 12 200 Tonnen Plastik in Gärten und Feldern landen

Osnabrück. Mit Kompost aus Lebensmittelabfällen und Pflanzenresten

können jedes Jahr bundesweit rund 12.200 Tonnen Plastik auf Äcker und

in Gärten gelangen. Dies ist bei Einhaltung des Grenzwertes von bis

zu 0,1 Prozent Plastik im Kompost möglich. Die erlaubten Mengen an

Kunststoffen und Hartplastik entsprechen umgerechnet rund 122

Millionen Plastiktüten sowie 24,5 Millionen Kunststoffgießkannen. Das

haben die Grünen aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine

Anfrage berechnet, die der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag)

vorliegt.

Die Grünen-Abgeordnete Bettina Hoffmann nannte das Ausmaß der

Verschmutzung alarmierend und sagte: „Es ist ein Skandal, welch

riesige Mengen an Mikroplastik über den Kompost ganz legal auf

unseren Böden entsorgt werden darf.“ Die bestehenden Grenzwerte für

Fremdstoffe in Kompost seien viel zu lax. „Die Bundesregierung darf

sich nicht länger hinter Prüfaufträgen und laufenden Untersuchungen

verstecken, sondern muss jetzt handeln und die Grenzwerte

verschärfen.“

Die Bundesregierung kündigte in ihrer Antwort an, die Richtwerte

zu überdenken: Geprüft werde, „ob diese Grenzwerte ausreichen oder ob

auch hinsichtlich des Inputs von zulässigen Stoffen für die

Verarbeitung in Gär- oder Kompostieranlagen zusätzliche Regelungen zu

treffen sind.“

Lebensmittelabfälle und Pflanzenreste werden in vielen Regionen

getrennt gesammelt und zu Kompost verarbeitet, der in Gärten und auf

den Feldern Kunstdünger ersetzt. Allerdings stecken in diesem Kompost

auch jede Menge winziger Plastikteilchen, weil neben Essens- und

Pflanzenresten auch deren Verpackungen wie Tüten, Beutel und andere

Behälter im Biomüll landen. So werden abgelaufene Lebensmittel aus

Supermärkten inklusive ihrer Verpackungen geschreddert. Die

Grünen-Abgeordnete Hoffmann forderte: „Wir brauchen endlich eine

Entpackungspflicht ohne Ausnahmen.“ Welchen Schaden die Mikroteilchen

bei Umwelt, Mensch und Tier anrichten, ist noch nicht genau bekannt.

