NOZ: Niedersachsen will zum kommenden Schuljahr 1900 neue Lehrer einstellen

Niedersachsen will zum kommenden Schuljahr 1900

neue Lehrer einstellen

Kultusminister Tonne stellt Verbesserungen bei Bezahlung,

Arbeitszeit und Entlastungen in Aussicht

Osnabrück. Das Land Niedersachsen will für das kommende Schuljahr

1900 neue Lehrer einstellen. Das sagte Kultusminister Grant Hendrik

Tonne (SPD) im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“: „Wir

schreiben bedarfsgerecht 1900 Stellen zum ersten Schulhalbjahr

2019/2020 aus.“ Demnach sollen an den Grund-, Haupt und Realschulen

650 Stellen, an den Oberschulen 500 und an den Gesamtschulen 400

Stellen geschaffen werden. 180 Stellen sind demnach an Gymnasien, 170

an Förderschulen vorgesehen. „Unser Ziel ist aber nicht nur ein

Maximum von Stellen auszuschreiben, sondern vor allem auch zu

besetzen“, sagte der Minister.

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Stellen unbesetzt

geblieben, da bundesweit Lehrer knapp sind. Eine Landtagspetition mit

derzeit mehr als 31.000 Unterstützern fordert derzeit vom Land eine

Mindestvergütung von Lehrkräften auf dem Besoldungsniveau A13. Eine

solche Anhebung für zahlreiche Lehrkräfte will Tonne aber nicht

versprechen: „Wir stellen uns in der Landesregierung natürlich auch

der Frage, wie wir bei offensichtlich schwieriger werdenden

finanziellen Verhältnissen auch für Lehrkräfte attraktiv bleiben

können“, sagte der Minister. „Aber das geht auch insgesamt einher mit

der Frage, wie wir das Berufsfeld insgesamt attraktiver machen

können. Da haben wir mehrere Bälle in der Luft, es geht um

schrittweise Verbesserungen bei Bezahlung, Arbeitszeit und

Entlastungen“, sagte der SPD-Politiker der „NOZ“. Zudem starte das

Land eine Imagekampagne, „um auf die Vorzüge des Lehramts in

Niedersachsen aufmerksam zu machen und für den Einstieg in den

Lehramtsberuf in Niedersachsen zu werben“.

In der Debatte um die schlechten Abiturnoten in Niedersachsen

kündigte Tonne „einen genauen Blick auf den Bereich Mathematik“ an.

In dem Bereich könne man erkennen, dass die Leistungen der

niedersächsischen Schüler im Schnitt schwächer ausfielen als

erwartet. Man überlege derzeit, wie man möglicherweise nachsteuern

und „das Fach Mathematik stärken“ und möglicherweise nachsteuern

können.

Eine generelle Reform des Abiturs lehnte Tonne ab. Die aktuellen

Zahlen zeigten „keine signifikanten Veränderungen“. „Es gibt keinen

Grund zu Aktionismus. Das Abitur ist und bleibt anspruchsvoll“, sagte

er. Es werde deshalb auch immer wieder Menschen geben, die es nicht

bestünden, sagte Tonne. „Das gehört dazu“, ergänzte er. Einem Bericht

der Deutschen Presse-Agentur zufolge ist die Zahl der nicht

bestandenen Abiturprüfungen zuletzt stetig angestiegen. Mit einem

Notendurchschnitt von 2,57 schnitten Niedersachsens Abiturienten

bundesweit am schlechtesten ab.

