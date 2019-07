NOZ: Niedersachsens Umweltminister sieht Wasserstofftechnologie als Chance für „Desertec 2.0“

Niedersachsens Umweltminister sieht

Wasserstofftechnologie als Chance für „Desertec 2.0“

Olaf Lies: Wir müssen aufhören zu kleckern. Wir müssen klotzen

Osnabrück. Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Olaf Lies

sieht ein großes internationales Potenzial in der Erzeugung von

„grünem“ Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. „Im grünen

Wasserstoff steckt Wertschöpfung für Regionen, die viel Sonne, aber

sonst wenig Ressourcen haben. Wie die Wüste“, sagte der SPD-Politiker

der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Das wäre ein Desertec 2.0, und zwar

unabhängig von anfälligen Stromleitungen. Der Wasserstoff kann vor

Ort genutzt oder per Schiff zu uns exportiert werden.“

Von der für den Herbst angekündigten Wasserstoffstrategie der

Bundesregierung erwarte er sich demnach auch „keinen nationalen

Alleingang, sondern eine europäische Verbundlösung“. Er gehe sogar

einen Schritt weiter, erklärte der SPD-Politiker. „Mein Wunsch ist,

das gemeinsam mit Entwicklungsminister Gerd Müller zu entwickeln“,

sagte er. Das Land Niedersachsen fördert Forschungsprojekte zur

Gewinnung und Verarbeitung von Wasserstoff. Allein das

Umweltministerium will im kommenden Jahr 40 Millionen Euro in die

Technologie investieren. „Das Geld wollen wir gezielt für innovative

Anwendungsprojekte einsetzen. Wir sehen hier dringendsten

Handlungsbedarf. Wenn wir an dieser Stelle technologisch nicht zügig

vorankommen, gelingt es uns auch nicht, die für den Klimaschutz

wichtigen Innovationen in Sachen Erzeugung, Anwendung und Transport

auszulösen“, sagte Lies. Wasserstoff kann in der Industrie

eingesetzt, als Treibstoff oder zur Erzeugung von synthetischem

Erdgas oder Kraftstoff genutzt werden. Derzeit gilt die Gewinnung von

Wasserstoff vor allem aus überschüssigem Windstrom allerdings als

wenig effizient und teuer. Die Landesregierung fordert vom Bund

Steuererleichterungen für die Technologie. „Wenn auf den erneuerbaren

Strom Stromsteuer, EEG-Umlage und Netzentgelte aufgeschlagen werden,

machen wir grünen Wasserstoff teuer“, sagte Lies. Niedersachsen sieht

den Bund darüber hinaus in der Pflicht, größere Reallabore zu

fördern: „Wir müssen aufhören zu kleckern. Wir müssen klotzen, wenn

wir eine Zukunftslösung wie grünen Wasserstoff konsequent umsetzen

wollen“, sagte er.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell